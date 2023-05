Kärnten: Vierter Wolf seit Inkrafttreten der neuen Verordnung abgeschossen

Im Kärntner Bezirk Feldkirchen ist am Montagabend ein Wolf verordnungskonform abgeschossen worden. Die Entnahmemöglichkeit in diesem Gebiet war seit Mitte Mai aufrecht, nachdem ein Wolf mehrmals im Siedlungsgebiet aufgetaucht war. Auch der Abschuss sei "in unmittelbarer Nähe zu Stallungen und einer Viehweide" erfolgt, teilte der Landespressedienst in einer Aussendung mit.

Seit Inkrafttreten der Wolfsverordnung wurden in Kärnten damit bereits vier Wölfe getötet. Insgesamt bestehen in Kärnten derzeit noch sieben weitere Entnahmemöglichkeiten für Risikowölfe.

➤ Lesen Sie hier mehr: Zuletzt sind Wolfssichtungen in Kärnten häufiger geworden