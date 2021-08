Kärnten: Betrunkener schoss in seiner Wohnung mit Waffe herum

Ein 46-Jähriger hat am Donnerstag in seiner Wohnung in Klagenfurt mehrere Schüsse abgegeben, berichtete die Polizei. Gegen den Mann besteht ein Waffenverbot.

Kurz nach dem Vorfall wurde er in der Nähe seiner Wohnung von einer Streife festgenommen. Der Alkoholisierte verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten. Bei einer Personen- und Hausdurchsuchung wurden ein Messer, mehrere Waffen wie Luftdruckgewehre und Schreckschusspistolen sowie Munition sichergestellt.