Viele Österreicher sind seit Ausbruch des Coronavirus sportlicher

Ob die Corona-Pandemie das Sportverhalten der Österreicher verändert hat, war eine der Fragen, die eine Umfrage im Auftrag des Sportartikelhändlers Hervis beantworten sollte. Ein Viertel der rund 1.000 Teilnehmer gab demnach an, seither ein sportlicheres Leben zu führen, für etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) hat sich nichts verändert, das verbleibende Fünftel (22 Prozent) hat das Bewegungsaufkommen seit dem Auftreten von SARS-CoV-2 reduziert, die Hälfte davon sogar sehr.

Beim sportlichen Viertel zeigt sich indessen, dass hier die Frauen etwas mehr als die Männer zugelegt haben: (Frauen: 28 vs. Männer: 24 Prozent), und dass der Bewegungsdrang vor allem bei den Jüngeren die größte Steigerung erfahren hat. So sporteln 37 Prozent der 16-29-Jährigen mehr seit der Pandemie, immerhin noch 30 Prozent bei den 30-39-Jährigen gaben dies an, aber nur noch 20 Prozent bei den 40-69-Jährigen.