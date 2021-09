Kärnten: 52-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Eine 52-jährige Kärntnerin ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) ums Leben gekommen. Aus vorerst unbekannter Ursache war sie mit ihrem Auto in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei mit. Die 52-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt und starb trotz Reanimation an der Unfallstelle. Drei Feuerwehren, ein Rettungshubschrauber und das Rote Kreuz waren im Einsatz.

Wegen medizinischem Notfall Kontrolle verloren

Es war leider nicht der einzige Verkehrsunfall, der sich am Freitag in Kärnten ereignet hat. Am Vormittag ist ein 46-jähriger Kärntner in Klagenfurt mit seinem Auto erst einem Lkw aufgefahren und dann gegen einen Baum und in einen Gastgarten geprallt. Laut Polizei hatte der Mann wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der 46-Jährige wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, ansonsten kamen keine Personen zu Schaden. Das Auto und der Gastgarten wurden aber schwer beschädigt.

Der 46-Jährige war dem Lkw gegen 8.30 Uhr an einer Kreuzung aufgefahren. Als der Lkw-Lenker ausstieg, um nach dem Mann zu sehen, gab der Autolenker Gas und schob den Lkw in den Kreuzungsbereich. Danach fuhr er am Lkw vorbei auf einen Gehsteig, kollidierte mit einem Baum und stieß in den Gastgarten. Der Lkw-Lenker hatte zuvor noch mehrere Passanten durch Zurufe gewarnt.