Zwei gebrochene Kiefer beim Drogenkauf in Tirol

Für zwei Tiroler im Alter von 20 und 23 Jahren hat Montagabend ein Drogenkauf in Innsbruck mit einem Kieferbruch geendet. Wie die Polizei am Freitag berichtete, waren fünf Personen an dem Handel beteiligt. Schließlich kam es zum Streit und zu einer körperlichen Auseinandersetzung um die gekaufte Menge. Die jungen Männer gingen erst am nächsten Tag in die Klinik, wo beide operiert werden mussten. Hinsichtlich der Täter laufen noch Ermittlungen, hieß es.