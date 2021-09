90-Jährige stürzt im Bregenzerwald zwölf Meter über einen Hang ab

Eine 90-jährige Wanderin aus Deutschland ist am Donnerstag im Bregenzerwald rund zwölf Meter über einen Abhang abgestürzt. Sie wurde ebenso mit Verletzungen ins Krankenhaus geflogen wie ein 73-jähriger Wanderer, der bei einem ähnlichen Unfall ebenfalls im Bregenzerwald knapp 20 Meter über einen steilen Hang stürzte. Der 73-Jährige erlitt schwere Blessuren und wurde vom Helikopter per Tau geborgen, informierte die Polizei.

Plötzlich abgerutscht

Die 90-Jährige war in einer Gruppe auf dem Wanderweg von der Hinteren Hirschlitten nach Mellau unterwegs, als sie auf dem etwa eineinhalb Meter breiten Weg plötzlich seitlich abrutschte. Sie fand keinen Halt mehr und stürzte den Abhang hinunter. Der 73-Jährige geriet beim Abstieg von der Kanisfluh nach Mellau im Bereich der Alpe Hofstätten ins Stolpern und konnte einen Absturz ebenfalls nicht mehr vermeiden.

58-Jährige beim Schwammerlsuchen schwer verletzt

Ein weiterer Freizeitunfall hat sich am Donnerstag in Kärnten ereignet. Eine 58-jährige niederösterreichische Urlauberin ist beim Schwammerlsammeln gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Unfall bei Adenberg, Gemeinde Rennweg am Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau), geschah laut Kärntner Polizei aus eigenem Verschulden. Ihre Verwandten verständigten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach im Pongau gebracht.