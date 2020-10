Junger Mopedlenker bei Verkehrsunfall in der Steiermark schwer verletzt

Ein 15-jähriger Mopedlenker ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Feldhäcksler auf einer Gemeindestraße im Bezirk Deutschlandsberg am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte der Bursche mit seinem Fahrzeug in einer leichten Kurve frontal in die Landmaschine, die von einem Begleitfahrzeug gesichert wurde.

Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie Graz gebracht. Der genaue Unfallhergang wurde noch erhoben.