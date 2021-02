Jugendsport: Vereine wollen Trikots mit Leben füllen

Denn für eines haben die Vereinsverantwortlichen wirklich kein Verständnis, wie Sprecher Marcel Ludwig betont: „Warum dürfen negativ getestete Kinder am Vormittag in der Schule in geschlossenen Räumen beisammen sitzen – aber am Nachmittag nicht im Freien trainieren?“

Übrigens: Auch der Österreichische Tennisverband hat sich zuletzt zu Wort gemeldet und fordert von der Regierung die Öffnung der Tennishallen. Sein Präsident: Magnus Brunner – Umwelt-Staatssekretär in der türkis-grünen Bundesregierung.