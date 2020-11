Jugendlicher in Villach von Hund des Bruders gebissen

Ein 16-Jähriger ist am Montagabend in einer Villacher Wohnung vom Hund seines Bruders in den Unterschenkel gebissen worden. Wie die Polizei berichtete, habe der Pitbull Terrier plötzlich und ohne ersichtlichen Grund angegriffen.

Der Jugendliche wurde von der Rettung ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Der 30 Jahre alte Hundebesitzer wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.