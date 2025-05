Ein Vorstoß, dem Christian Reiner , Geschäftsführer des Vereins „Rettet das Kind“ im Gespräch mit dem KURIER eine klare Absage erteilt: „Das käme einer gesellschaftlichen Rückentwicklung gleich.“ Entwicklungspsychologisch sei erwiesen, dass Menschen unter 14 Jahren noch nicht in der Lage sind, ihre Handlungen voll zu verstehen und Verantwortung dafür zu übernehmen. „Wir müssen uns auch die Frage stellen: Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die Kinder ins Gefängnis sperrt?“ Zudem handele es sich bei den Intensivtätern um eine kleine Minderheit innerhalb der Altersgruppe.

Phänomen Social Media

Fakt ist, dass sich die Strafanzeigen in der Gruppe der Zehn- bis 14-Jährigen in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt haben. Eine Entwicklung, die Reiner wenig überrascht: „Wir vergessen, dass unsere Gesellschaft wächst und auch internationaler wird – das war immer schon so. Aber das Internet und Social Media hat es damals nicht gegeben.“

Die jungen Burschen, die aufgrund einer langen Liste an Straftaten in diesen Tagen vor Gericht standen, hätten keine Bezugspersonen gehabt, die Stabilität und Struktur in ihr Leben gebracht hätten. „Sie hatten mit Sicherheit keine schöne Geschichte und sind oft im Stich gelassen worden“, sagt Reiner. „Und dann machen sie über das Negative auf sich aufmerksam. Wenn sie dann ein Video von ihrer Tat posten und 7.000 Leute darunter schreiben, wie leiwand sie sind, dann kann der Betreuer in der Jugend-WG ja gar nicht recht haben“, erklärt er.