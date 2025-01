OÖ: ÖVP will Strafalter auf 12 Jahre senken, Experte widerspricht

Ein Brüdertrio treibt aktuell in Pasching sein Unwesen. Einer ist 13 und strafunmündig, die beiden anderen sind 14 und 17. Autodiebstähle, demolierte Fahrzeuge, Einbrüche, Übergriffe, etwa auf Taxifahrer, stehen an der Tagesordnung.

Ein pikantes Detail erschwert die Arbeit der Heimleitung in dem Haus, in dem die Burschen untergebracht sind. Ein Gutachten attestiert den beiden älteren eine "verzögerte Reife", was ihnen defacto ebenfalls eine Strafunmündigkeit bescheinigt.

Nicht der erste Fall in OÖ - im Vorjahr hat ein als "Systemsprenger" bezeichneter Zehnjähriger die Einrichtung und den ganzen Ort an seine Grenzen gebracht.

Dabei haben Auslandsaufenthalte und eine verdoppelte Betreuungsintensität für eine erste Linderung gesorgt. Allerdings nicht dauerhaft, wie oö. Polizeidirektor Andreas Pilsl betont.

ÖVP will Strafmündigkeit senken

Im Zeitraum von 2013 bis 2023 sind die angezeigten Straftaten von Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren von 4.800 auf über 10.000 gestiegen. In der Altersgruppe von 14 bis 18 wurde ein Zuwachs von 24.800 auf 34.000 Straftaten verzeichnet.

ÖVP-Landesrat Christian Dörfel versteht, "dass sich die Leute aufregen, warum da nichts gemacht wird. Rechten und Pflichten müssen auch für Jugendliche gelten. Sie müssen ihre Grenzen im Rechtsstaat kennen."

Eine Forderung kommt von der ÖVP Oberösterreich in diesem Zusammenhang immer wieder: Die Senkung des Strafalters von 14 auf 12 Jahre. "Das ist auch Thema in der Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ", bestätigt Dörfel.

Fußfesseln für Jugendliche

Zusätzlich solle das Jugendstrafrecht um den Einsatz von elektronischen Fußfesseln, Hausarrest oder alternativen Freiheitsbeschränkungen erweitert werden. Und die Strafandrohung für Bestimmungstäter soll erhöht werden. "Oft lassen strafmündige 17-Jährige die Taten von strafunmündigen Jugendlichen durchführen", weiß Dörfel.

Darüber hinaus soll es verpflichtende Nachbetreuungsprogramme geben, bei denen Eltern eingebunden werden müssen. Nach den Halloween-Krawallen habe sich das bewährt.

Unterstützt wird diese Forderung von Andreas Rabl, dem Welser FPÖ-Bürgermeister und Vorsitzendem des Städtebundes, der FPÖ Oberösterreich, ebenso von Polizeidirektor Pils.

"Müssen Bevölkerung schützen"

Letzterer ergänzt: "Wir müssen Bevölkerung vor jugendlichen Intensivtätern schützen." Es müsse die Möglichkeit geben, Kinder zur Nachtzeit festzusetzen: "Für Kollegen ist es völlig unbefriedigend, das fünfte Mal den gleichen Jugendlichen aufzugreifen, abzuliefern und zu wissen, dass er bald wieder zuschlagen wird."

Eben weil er strafunmündig ist. "Dabei tun die Schläge eines 13-Jährigen, wie bei einem Taxifahrer zuletzt, gleich weh wie jene eines 30-Jährigen", erläutert der Polizeichef.

Er verweist in dem Zusammenhang auf die Jugendcops in Oberösterreich, die „uns wertvolle Dienste geleistet haben“. Jugendkriminalität sei kein ausschließliches Thema der Polizei, es bedürfe der Zusammenarbeit vieler, samt nötiger Lockerungen beim Datenschutz. Dieser dürfe "kein Täterschutz" sein.