Jung und kriminell: Er ist 14 Jahre alt. Wie oft er eingebrochen ist, weiß er nicht

Die beiden Buben, die am Dienstag von Justizwachebeamten in den Verhandlungssaal in Wien gebracht werden, wirken zart und kindlich. Dass sie von einer Horde Journalisten erwartet werden, nehmen sie mit einem Lächeln zur Kenntnis. Im Saal selbst ist kaum genug Platz für die anwesenden Betreuer, Polizisten und Medienvertreter, die diesen Prozess verfolgen wollen.

Intensivtäter

Grund ist vor allem der Jüngere der beiden Angeklagten: Der 14-jährige L. Man kann ihn getrost einen jugendlichen Intensivtäter nennen. Er und sein etwas älterer Bruder waren in den vergangenen Monaten laufend in den Schlagzeilen. Der Ältere wurde im vergangenen November wegen Serieneinbrüchen in Autos verurteilt. Betreuungseinrichtungen werden den Burschen nicht Herr. Von der Schule halten sie wenig. Wenn sie nachts ihre Runden drehen, brechen sie ein. Egal wo. Egal was. Stehlen Autos. Liefern sich Verfolgungsjagden. Bauen Unfälle.