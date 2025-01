Social Media bedroht Zufriedenheit von Jugendlichen

Laut einem der Studienautoren, Tobias Dienlin, verbrachten die befragten Jugendlichen im Durchschnittsalter von 14 Jahren rund vier Stunden am Tag auf dem Handy . Während die Nutzung von Messengerdiensten, Online-Spielen oder der Konsum von Nachrichten keinerlei Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit hatte, war diese bei Streaming-Diensten oder insbesondere bei Social Media wie Instagram anders.

"Hier zeigt man sich in der Regel auch von seinen guten Seiten", sagte Dienlin. Dieses Zerrbild würde dann oft mit dem eigenen - realen - Leben verglichen werden. "Die Effekte sind zwar klein, aber relevant", so der Autor.

86 Prozent fühlen sich niedergeschlagen

Insgesamt ist die Lebenszufriedenheit mit 73 Prozent Zustimmung sehr groß. "Die Werte nehmen aber leicht ab", meinte Dienlin. Psychische Probleme zeigten sich zudem, wenn spezifische Fragen gestellt wurden. So gaben bei der Befragung 86 Prozent an, sich in den vergangenen zwei Wochen niedergeschlagen oder hoffnungslos gefühlt zu haben. 28 Prozent meinten sogar, dass sie Gedanken hatten lieber tot zu sein oder sich ein Leid zuzufügen.