Zahlreiche US-Amerikaner berichteten im Netz, dass Hashtags wie #democrat, #Democrats, #Biden oder #DNC (Kurzform des "Democratic National Committee") am 21. Jänner auf Instagram sowie Facebook blockiert beziehungsweise eingeschränkt wurden. User bekamen eine Benachrichtigung, dass das Unternehmen die Ergebnisse dieser Suche versteckt hatte und, dass die Ergebnisse für den gesuchten Begriff "sensible Inhalte" enthalten könnte.

Kurzzeitig war sogar der Hashtag #theleft nicht aufrufbar: "Instagram hat also nicht nur das # für US-Demokraten verboten, sondern auch den Hashtag für eine Fraktion im Europaparlament", berichtete @ UnderscoreYara auf X, die den Partei-Account nicht aufrufen konnte.

Außerdem merkten einige User auf X an, dass sie auf Facebook und Instagram dem offiziellen Account des US-Präsidenten entfolgt seien, die Änderung jedoch nicht angenommen wurde: " Ich habe dem Präsidenten, der First Lady und dem Vizepräsidenten jetzt schon dreimal auf Instagram entfolgt und blockiert."

Mark Zuckerberg und seine Meta-Änderungen

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat nicht nur an Trumps Amtseinführung teilgenommen und eine Million US-Dollar (circa 959.780 Euro) an seinen Fonds gespendet, sondern auch im Vorfeld bereits eine Reihe von Änderungen an seinen Plattformen vorgenommen hat.

Im Jänner kündigte Meta eine umfassende Umgestaltung seiner Richtlinien für die Moderation von Inhalten auf seinen Plattformen an, wobei Zuckerberg die Wiederwahl Trumps als "kulturellen Wendepunkt" bezeichnete.