Kuss-Panne: So reagiert das Netz auf Melania Trumps Hut

Am Tag der Amtseinführung von Donald Trump sorgte eine Interaktion mit seiner Frau Melania insbesondere im Netz für Schmunzeln. Als Trump seine Gattin begrüßen wollte, spitzten beide die Lippen für ein Wangenküsschen .

In einem anderen TikTok-Video wird über die "praktische" Abwehrfunktion des Huts gescherzt:

Auch Erinnerungen an alte Western-Klassiker werden wach – etwa an diese ikonische Szene mit Schauspieler Lee Van Cleef im Film "Zwei glorreiche Halunken":

Und weil es so schön war: Hier nochmal das ganze Video

Der "Kuss ins Leere" sorgte also auch am Tag nach Donald Trumps Inauguration noch für Erheiterung. Spekulationen über etwaige Eheprobleme im Hause Trump werden einmal mehr laut. Zuletzt kursierten diese, als die nunmehr neuerliche First Lady im vergangenen Jahr ihre Memoiren veröffentlichte, die auch Details über ihr Eheleben enthielt.