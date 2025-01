Alles komplett anders: Instagram-Update ärgert zahlreiche Nutzer

Ein Blick auf das Instagram-Profil zeigt eine plötzliche Änderung : Alle Beiträge erscheinen in einem neuen Format. Viele Nutzerinnen und Nutzer trauern um ihre kuratierten Bildraster. Was ist neu?

Laut Instagram-Chef Adam Mosseri passt sich die Plattform mit dieser Umstellung an die Vorlieben ihrer Community an. In einem Interview mit The Verge räumte er ein, dass viele Nutzer das traditionelle quadratische Format bevorzugen, betonte jedoch, dass die neue Darstellung Fotos und Videos vollständiger und ohne übermäßiges Zuschneiden präsentiere.