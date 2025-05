Überfall kurz nach Polizeibefragung: 15-Jähriger in Wien verurteilt

Ein bisher unbescholtener 15-Jähriger ist am Mittwoch am Wiener Straflandesgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er zehn Minuten nach seiner polizeilichen Beschuldigteneinvernahme wegen eines Raubes den nächsten Überfall verübt hat. Neben ihm saßen auch seine Komplizen (15 und 16) auf der Anklagebank. Vor dem Schöffensenat zeigten sie sich kleinlaut und entschuldigten sich. Sie fassten mehrmonatige Haftstrafen aus.

Der 15-jährige Erstangeklagte erhielt wegen schweren Raubes, Raubes, Nötigung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel, Einbruchsdiebstahls, gefährlicher Drohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung 20 Monate Haft, vier davon muss er im Gefängnis verbringen. Seine beiden Freunde, die bereits mehrfach einschlägig vorbestraft waren, erhielten 22 Monate teilbedingt - davon ein halbes Jahr unbedingt - sowie zwei Jahre unbedingte Haft. Die Burschen nahmen die Urteile an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Der Richterspruch ist somit nicht rechtskräftig.

Bursche wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft

Der 15-Jährige saß seit Ostersonntag wegen Tatbegehungsgefahr in der Justizanstalt (JA) Josefstadt in U-Haft. Der Jugendliche mit bulgarischen Wurzeln - er hat bis vor kurzem eine angesehene Privatschule besucht - soll gemeinsam mit dem gleichaltrigen Afghanen und dem 16 Jahre alten Österreicher in der Nacht auf den 13. April mehrere im Bereich der U1-Station Kagraner Platz abgestellte Pkw aufgebrochen und darin befindliche Wertsachen an sich genommen haben.