Geschlossene Einrichtungen für junge Straftäter? Was das bringen könnte

Die Veröffentlichung der Kriminalstatistik am Montag heizte die Debatte, wie man mit straffälligen Kindern und Jugendlichen umgehen soll, erneut an: Die Anzeigen gegen Tatverdächtige im Alter von zehn bis 14 Jahren haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. 2024 gab es 12.049 Anzeigen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der im Vorjahr noch eine Senkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre wollte, fordert nun „gefängnisähnliche“ Einrichtungen. SPÖ und Neos bringen sozialpädagogische Einrichtungen für besonders auffällige strafunmündige Minderjährige ins Spiel – inklusive der Möglichkeit eines befristeten Zwangsaufenthalts. Wie realistisch sind die Ideen? Und wie nachhaltig würden diese Maßnahmen bei den Betroffenen wirken?