Mafiaprozess: Tod von Unbeteiligten nahm man in Kauf

Von kolumbianischen Todesschützen und Sprengsätzen vor vollen Lokalen ist am Dienstag im Wiener Landesgericht für Strafsachen die Rede. Verlesen werden seitenweise Chats zwischen mutmaßlichen Mafia-Mitgliedern , bei denen der Ton durchaus rau ist. Einer der Nachrichtenverfasser soll der 29-jährige Angeklagte Stefan K. sein – mutmaßlich Mitglied des montenegrinischen Skaljari-Clans .

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, in einen Doppelmordversuch in Ottakring im März 2020 involviert gewesen zu sein. Dieser galt dem verfeindeten Kavac-Clan, zumindest glauben das die Ermittler. Die Opfer der missglückten Anschläge – einmal ging eine Autobombe nicht hoch, Tage später scheiterten die Balkan-Gangster an Kommunikationsproblemen mit eigens eingeflogenen kolumbianischen Auftragskillern – wollen hingegen nichts von Kontakten zur Drogenmafia wissen.

Als Zeugen geladene Montenegriner und Serben im Alter von 47 und 57 Jahren beteuern, nichts mit Organisierter Kriminalität am Hut zu haben. „Ich ein Clan-Mitglied? Ich habe nicht einmal eine Bibliotheksmitgliedschaft“, heißt es von einem der beiden. Der Mann hatte früher ein – mehrfach in polizeilichen Ermittlungen aufgetauchtes – Balkanlokal in der Koppstraße betrieben. Genau dort, wo die Anschläge stattfinden hätten sollen.