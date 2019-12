Touristenmassen schoben sich gemächlich durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt, als am 21. Dezember 2018 gegen 13.30 Uhr Schüsse am Lugeck fielen. Zwei Männer sackten zusammen. Einer starb an Ort und Stelle. Der andere überlebte mit viel Glück. Passanten stürmten in Panik in die Geschäfte – sie hielten die Schüsse für einen Terroranschlag.