Clan-Krieg zieht sich quer durch Europa

Vladimir Roganovic – jener Mann, der am 21. Dezember der Vorjahres vor dem Lokal Figlmüller in der Wiener Innenstadt erschossen wurde – soll dem Kovacian-Clan angehört haben. Nach dem Tod des 32-Jährigen kündigte der Clanchef in montenegrinischen Zeitungsinseraten Vergeltungsmaßnahmen an. Der Schütze ist seither untergetaucht. Doch der Name dürfte den Ermittlern bekannt sein – der Gesuchte war mit den späteren Opfern gemeinsam nach Wien geflogen. Bei dem Attentat wurde auch ein weiterer Mann schwer verletzt. Der 23-Jährige wurde in der Zwischenzeit nach Serbien ausgeliefert – dort wurde er wegen Verstößen nach dem Waffengesetz gesucht. Er befindet sich mittlerweile in Haft.