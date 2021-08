Operation Trojanerschild: Einblicke in die Welt der Drogenmafia

Dass Österreich von Balkan-Clans als Drogen-Drehscheibe genutzt wird, ist nicht neu und spätestens seit dem Mord an Vladimir R. vor dem Wiener Innenstadt-Lokal Figlmüller am 21. Dezember 2018 auch einer breiten Öffentlichkeit bewusst. R. gehörte zu einem montenegrinischen Clan, der mit einem konkurrierenden Clan um die Vorherrschaft kämpft.

Und auch in den aktuellen Ermittlungsunterlagen spielen die Rivalitäten zwischen Skaljari- und Kavac-Clan eine bedeutende Rolle.

Mit Hammer gefoltert

Ob auch der Automechaniker T. zu einem der Clans gehört, ist unklar. Er schweigt. Doch er dürfte ohnehin nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Ganz im Gegensatz zu Dario D. alias Dexter, der zu den Bossen gehören soll und ebenfalls in Wien festgenommen wurde. Ein Mann, der in Serbien unter anderem drei Morde in Auftrag gegeben haben soll und auch in Österreich Angst und Schrecken verbreitet haben dürfte. So soll er ein Clan-Mitglied, das in Ungnade gefallen war, mit einem Hammer foltern haben lassen.

Dexter wird von Rechtsanwalt Rudolf Mayer vertreten. Und der zeichnet von seinem Mandanten ein völlig konträres Bild: „Er ist ein angenehmer Kerl, macht in U-Haft keine Probleme.“ Und er schweigt. Serbien hat übrigens bis jetzt noch keinen Auslieferungsantrag gestellt.

Für Diskussionen unter den Verteidigern der zahlreichen Beschuldigten sorgt der Umstand, dass Beweismittel in erster Linie über die abgehörte Kommunikation gewonnen wurden. Das Landesgericht Berlin hat kürzlich in einer ähnlichen Causa (EncroChat, ein Vorgänger-Kryptohandy, Anm.) ein Beweisverwertungsverbot ausgesprochen.