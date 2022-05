Johannes Steinhart wird wohl auch Österreichs Ärztechef

„Prinz Charles“ wird Johannes Steinhart von seinen Kollegen in der Standesvertretung gerne genannt. Musste doch der heute 67-Jährige seit 1999 in der Funktion des Vizepräsidenten der Wiener Ärztekammer ausharren, ehe es ihm in der Vorwoche endlich gelang, zu Wiens obersten Ärztevertreter gekürt zu werden.