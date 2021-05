Jö! Da wohnt der Pezi!

Auch diese Wohnung ist eine Zeitreise. Eine Reise in die 1950er. „Ich glaube, ich bin in der falschen Zeit geboren“, erzählt Alexandra Filla von ihrem pastellfarbenen Reich, in dem von anderen nicht mehr geliebte Möbelstücke ein neues Zuhause gefunden haben. Hier ein Schaukelpferd vom Mistplatz, da die Fauteuils vom Sperrmüll. Lauter Findelkinder. Möbel müssen Geschichte haben. Kasperl und Pezi bleiben zwar auf der Bühne von Social Media verschont, im echten Leben ist der Pezi aber natürlich auf Youtube.