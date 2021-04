Holz in der Hütte

Man muss sich eben anders organisieren. Morgens ist es frisch draußen. Ein bissl härter als in der Stadt. Da heißt es manchmal im Nachthemd Holzscheite suchen. Suzie Wongs liebstes Ding ist derzeit ein Holzspaltgergerät. So schnell verändert sich ein Städterleben. Dem Gast in diesem Holzhaus mitten im Wald fällt als erstes das Wort urig ein. Als zweites: schräg. Neben Sammlerstücken hängt eine Wurst vom Plafond. Auch ein natürlicher Teil des Arrangements. Suzie ist schließlich Jägerin und wird bald einmal eigene Würste machen. Wildwürste.