Job-Projekt: Arbeitslose lassen es wie neu funkeln

Neuer Standort

Im Jänner 2021 wurde das Angebot im Rahmen der Corona-Joboffensive noch einmal um zehn Ausbildungsplätze erweitert. Arbeitsminister Martin Kocher war am Montag bei der Standorteröffnung der Zentrale in der Salzburger Roittnerstraße zu Gast. „Die Lage am Arbeitsmarkt ist derzeit generell eine gute. Aber ich halte Initiativen wie ,frauenanderskompetent‘ für besonders sinnvoll, weil es Gruppen gibt, die schwer Fuß fassen“, betonte Kocher. „Es ist wichtig, diesen Menschen eine Chance zu geben.“ Land und AMS sind wichtige Unterstützer und Partner. Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) lobt: „Das Team hier sprüht nur so vor Ideen.“

Die Vermittlungsquote ist erfreulich: 2021 fanden 50 Prozent der Jobsuchenden aus Projekten von ,frauenanderskompetent‘ wieder in den Arbeitsmarkt zurück.