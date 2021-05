Jetzt wirds erstmals richtig sommerlich

29,4 Grad zeigte das Thermometer bereits am Sonntag an, heute könnte erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke fallen. Die Woche beginnt mit einer südlichen Föhnströmung, nur wenige Wolken sind am Himmel.

Erst am Abend trübt sich das Wetter von Osttirol her etwas ein. Tagsüber bläst zum Teil lebhafter bis starker Südfön. Im Osten Österreich werden Höchstwerte von 22 bis 30 Grad erwartet.

Dienstag: Wetter zum Genießen, dann Kaltfront

Auch der Dienstag beginnt ähnlich schön mit milden Frühtemperaturen von 7 bis 17 Grad. Im Osten und am nördlichen Alpenrand ist es windig, von Südwesten her ziehen im Lauf des Tages dichtere Wolken auf und auch die ersten Regentropfen sollten fallen.

Am Dienstagnachmittag breitet sich der Regen von Vorarlberg über Salzburg bis Oberösterreich aus, auch in Osttirol und Kärnten sind einige Regenschauer möglich.

Im Osten bleibt es vorläufig noch sonnig, ehe am Mittwoch die nächste Kaltfront wieder kühleres und regnerisches Wetter bringt.