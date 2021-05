Corona-positiv, trotzdem war Pensionist mit Öffis unterwegs

Ein 85-jähriger Burgenländer muss sich am Montag in Eisenstadt vor Gericht verantworten, weil er im November trotz einer Corona-Infektion teilweise öffentlich vom Spital in Linz nach Hause ins Burgenland gefahren sein soll.

Der Pensionist soll sich vom Krankenhaus aus öffentlich auf den Weg zum Linzer Hauptbahnhof und weiter zu seinem Auto nach Traun gemacht haben. Danach sei er mit dem Pkw weitergefahren, sagte ein Gerichtssprecher.

Außerdem soll der Pensionist einkaufen gegangen sein und eine öffentliche Toilettenanlage aufgesucht haben. Dem Mann wird das Vergehen der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten vorgeworfen.