Jetzt ist Schluss mit Frühjahr: Der Winter kehrt zurück

Schneefall vor allem für den Süden vorhergesagt

Die große Schneewalze sehen die Meteorologen zwar nicht auf Österreich zukommen. Im Westen sind vorerst keine markanten Schneemengen zu erwarten. Im Süden können in Berglagen aber durchaus bis zu 40 Zentimeter fallen.

Während am Sonntag in den meisten Gebieten noch Regen prasselte, wird es am Morgen vielerorts weiß sein. „Erste Wintergrüße sind bereits in der Nacht auf Montag zu erwarten“, so die gute Nachricht für alle Winterfreunde.

„Durch eine Kaltfront aus Nordwesten und ein Italientief aus dem Süden schneit es in Osttirol, im Lungau, in der Weststeiermark und in Kärnten bis in die Täler“, informiert der Wetterdienst. Schneerekorde dürften in den Karawanken liegen. In Tallagen werden bis zu zehn Zentimeter erwartet. Die Schneefallgrenze wird von Süd bis Nord zwischen 300 und 800 Meter liegen.

Die Woche beginnt wechselhaft

Der Auftakt in die zweite Jännerhälfte verläuft erst wechselhaft und teils kalt. Besonders die Osthälfte Österreichs könnte weiteren Neuschnee abbekommen. Sogar das östliche Flachland soll bald weiß angezuckert sein. In der Nacht von Montag auf Dienstag dürfte es auch in der Bundeshauptstadt schneien.

Die Quecksilbersäule wird am Dienstag und Mittwoch „nur“ noch auf bis zu sieben Plusgrade klettern. Bis zu 20 Minusgrade in der Nacht bleiben die Ausnahme: Manche Alpentäler könnten diese Temperaturspitzen aber erreichen.