Schnee in Wien: 1.400 Mitarbeiter stehen seit Samstag bereit für den Räumungseinsatz

Das Scharren der Schneeschaufeln auf den Gehsteigen und der Räumfahrzeuge auf den Straßen könnte viele Wienerinnen und Wiener am heutigen Sonntag geweckt haben. Laut den Prognosen der Meteorologen soll der Winter an diesem Wochenende fast ganz Österreich mit einer Schneedecke einhüllen – und sogar in Wien soll es schneien.

Dafür hat man sich am Samstag jedenfalls auf einen massiven Wintereinsatz eingestellt: Die MA 48, die sich im Winter nicht nur um den Müll, sondern auch um die Schneeräumung kümmert, sei bestens gerüstet, ließ sie am Samstag wissen. 1.400 Mitarbeiter des Winterdienstes sowie 280 (eigene und private) Räum- und Streufahrzeuge wurden in Bereitschaft versetzt.