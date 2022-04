Wintereinbruch: Seltener April-Schnee in Wien

Der April macht, was er will heiĂźt es - und an diesem Wochenende lieĂź er den Winter nach Ă–sterreich zurĂĽckkehren. Laut der Zentralanstalt fĂĽr Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) fiel sogar bis in die ganz tiefen Lagen wie Wien Schnee.

Bei der Messstation Hohe Warte (198 Meter Seehöhe) wurden fünf Zentimeter Neuschnee gemessen. Laut Thomas Wostal von der ZAMG sind Kaltlufteinbrüche typisch für April. In den vergangenen Jahren gab es in jedem April zumindest in einigen Regionen Österreichs selbst unter 800 Meter Seehöhe noch Neuschnee.

Nur alle paar Jahre

In den ganz tiefen Lagen Österreichs, wie in Wien, sei Schnee im April jedoch relativ selten und kommt nur alle paar Jahre vor. Im Schlosspark Schönbrunn zauberte der Schnee schöne Bilder in die Frühlingslandschaft.