Zarte Grüße vom Winter: Erster Schnee ist unterwegs

Oktober 2022 – mit 2,5 Grad über dem Mittelwert der wärmste Oktober der Messgeschichte. Sogar eine Tropennacht wurde registriert. Die erste Novemberhälfte – ebenfalls zu warm, die Abweichung betrug auch hier wiederum 2,5 Grad.

Und dann das: Jetzt kommt Schnee auch bis in die Täler herab, die Schneefallgrenze sinkt in einigen Regionen auf 300 bis 400 Meter – und sogar in Wien könnte es schneien.

„Absolut normal“, merkt Meteorologe Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet an. „Die vergangenen Wochen waren weitaus ungewöhnlicher.“ Verursacher des Hauchs einer Schneelandschaft in Wien ist „Eric“: Das Hochdruckgebiet schubst an seinem Südrand sehr kalte Luft aus Nordskandinavien und Tschechien in den Osten Österreichs.