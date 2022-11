Winterintermezzo: Wo es in Österreich bald schneien könnte

Bis dahin bleibt oft trüb und regnerisch mit nur wenig Sonne. Am Donnerstag werden je nach Region Tageshöchstwerte von fünf bis 14 Grad erwartet, am Freitag vier bis elf Grad. Erst Freitagabend schwappen die Ausläufer der Kaltfront nach Österreich, erreichen hier aber eben nur Wien sowie das Wein- und Waldviertel in Niederösterreich oder das Mühlviertel in Oberösterreich.

Es regnet verbreitet im Land, in den von der Kaltluft betroffenen Gebieten sinkt die Schneefallgrenze auf 300 bis 400 Meter, im Mühl, Wald- und Weinviertel sind somit bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich.

"Schneefall bis in die Täler ist Mitte, Ende November völlig normal", merkt Meteorologe Brandes an. "Aber die Leute haben sich an das milde Wetter gewöhnt und vergessen, dass der Winter mit Riesenschritten naht." Am 1. Dezember ist der meteorologische Winterbeginn. Üblich für die Zeit Mitte November sind in den Landeshauptstädten und Wien Tageshöchstwerte von sieben bis acht Grad, derzeit ist es wärmer und daher aus meteorologischer Sicht nicht normal.

Das erste "Schneevent"

Die kommende Woche dürfte erneut zu mild starten, doch in den Prognosemodellen tut sich etwas: Am Dienstag könnte das erste "Schneevent" bevorstehen, wie Brandes beschreibt - ein noch namenloses Italientief rückt heran und bringt feuchte Luftmassen, die Ostirol und Oberkärnten intensiven Schneefall bringen könnten. Allerdings gingen hier die Wettermodelle noch auseinander, betont Brandes, fix sei das nicht.

Doch das sollte es dann für die nächste Woche ohnedies mit dem Winterintermezzo gewesen sein: In Richtung erstes Adventwochenende - 26./27. November - "schaut es nicht nach winterlichem Wetter aus", betont Brandes.