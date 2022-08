Neue Bilder vom James Webb Teleskop: So schön ist unser Universum

Die Cartwheel-Galaxie war einst vermutlich eine normale Spiral-Galaxie wie unsere Milchstraße, bevor sie mit einer anderen kollidiert ist. An den schwach leuchtenden Speichen zwischen dem äußeren Ring und dem Kern kann man erkennen, dass sich die Spiralstruktur wieder bildet. Der Ring wird von mindestens einigen Milliarden neuen Sternen bevölkert, die unter normalen Umständen niemals in solch einer kurzen Zeit entstanden wären. Die räumlichen Ausmaße sind so groß (150.000 Lichtjahre im Durchmesser), dass laut Uni München die gesamte Milchstraße hineinpasst.