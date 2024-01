Italiener sind eifrige Zähneputzer, Österreicher duschen öfter

Die Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Frankreich und Italien haben viel gemeinsam, bei der Körperhygiene sind aber offenbar nationale Unterschiede feststellbar: Laut Daten, die der Schweizer Onlinehändler Galaxus nach einer Umfrage mit rund 2.500 Teilnehmenden am Donnerstag präsentierte, sind in Italien beispielsweise die eifrigsten Zähneputzer zuhause. In Österreich werde hingegen öfter täglich geduscht als im Stiefelstaat.

Ein Drittel aller Italienerinnen und Italiener habe angegeben, dreimal täglich die Zähne zu putzen, vier Prozent der Befragten sogar noch öfter. In Österreich greifen laut Eigenangaben sieben Prozent dreimal am Tag zur Zahnbürste, 67 Prozent zweimal, und 23 Prozent - mehr als in den anderen vier Ländern - begnügen sich mit einmal täglich.

➤ Mehr lesen: Bodybuilding-Selbstversuch: „Fleisch macht Fleisch“