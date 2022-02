Inventing Anna: Berühmte US-Betrügerin urlaubte auch am Wörthersee

Im Hotel sei man zu dem Zeitpunkt stutzig geworden. „Ich bin aber noch immer davon ausgegangen, dass das Geld eintreffen wird“, so Güven. Drei Monate lang habe weiterhin Kontakt bestanden. „Sie hat immer brav zurückgeschrieben, das war sehr glaubwürdig.“ Erst als keine Antwort mehr kam, habe man bemerkt, einer Betrügerin aufgesessen zu sein.

Freundlicher als in der Serie

Gehässig oder egozentrisch, wie Anna Sorokin in der Serie "Inventing Anna" dargestellt wird, sei die echte Anna Sorokin nicht gewesen. Sie sei den Mitarbeitern nicht besonders aufgefallen. Nur die nicht bezahlte Rechnung habe nicht ins Bild gepasst.

Rückzahlungen habe das Hotel keine erhalten und auch am Prozess, der 2019 gegen Anna Sorokin geführt wurde, habe man sich nicht beteiligt. Das einzige, was bleibt, ist ein Foto der falschen Erbin im Hotelpool am Wörthersee, eine noch immer offene Rechnung und die Hoffnung, „dass die Gäste in Zukunft weiterhin zahlen“, so Güven.

Betrug wird zum Netflix-Hit

Um Anna Sorokin die Rechte an der Geschichte abzukaufen, hat Netflix 320.000 US-Dollar an Sorokin gezahlt. Davon musste sie – wegen dem "Son of Sam"-Gesetz aus den 70ern, benannt nach einem Serien-Killer – Restitutionen, Strafen und Anwaltskosten zahlen.

Ihr blieben danach noch 22.000 US-Dollar. Der Aufstieg und Fall von Anna Sorokin wurde dann zur Netflix-Serie: „Inventing Anna“, produziert von Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“), erzählt in neun Episoden, wie sich die Hochstaplerin in die New Yorker High Society schummelte. Als Grundlage diente ein Artikel der Journalistin Jessica Pressler, der 2018 im New York Magazine erschienen ist. In die Hauptrolle der Anna Sorokin schlüpfte Julia Garner („Ozark“), die Journalistin wird von Anna Chlumsky („My Girl“) gespielt.