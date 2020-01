Interview: Vom Straßenkampf gegen Drogen

Ihr begleitet die Leute auch bei Behördenwegen. Der raue Ton dürfte da dazugehören. Wie begleitet man einen Heroinabhängigen bei Amtswegen?

Ernst Nagelschmied: Wir versuchen, Menschen die Annahme von Hilfe so leicht wie möglich zu machen. Sprich, die Schwelle, um Hilfe anzunehmen, muss niedrig sein. Die Leute können in verschiedensten Zuständen zu uns kommen – sie müssen nicht nüchtern sein. Viele von ihnen kommen mit einem Rucksack an Problemen. Dadurch fehlt dann auch oft das Verständnis dafür, wenn man sie nicht so behandelt, wie sie sich es erhoffen würden. Da kommt es schnell zu Aggressionen. Natürlich treffen Abhängige auch bei Behörden auf Ablehnung, aber auch auf Verständnis. Wir versuchen vor allem bei Amtswegen eine diplomatische Vermittlerrolle einzunehmen. Am Gericht ist man zum Beispiel froh, wenn wir dabei sind – dadurch werden Konflikte vermieden und Termine eingehalten.