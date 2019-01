Mit Schlafsack und Schokolade: Auf Streetwork mit dem Kältebus

Auch bei Alex ist das so. "Ich hab' jetzt die dritte Saison auf der Donauinsel", erzählt er. Seit neun Jahren ist er obdachlos. Es gab Streit in der Familie, er brauchte Geld und hat ein paar krumme Geschäfte mit einem Freund gedreht. Danach hat er Österreich verlassen, ist 37.000 Kilometer vor allem durch Europa gegangen, erzählt er. "Ich war in Spanien, in Italien, in Nepal." Seit er wieder zurück in Österreich ist, hat er keine Meldeadresse, lebt Sommer wie Winter auf der Insel. "Ich hab zwei zerrissene Schlafsäcke", erzählt er der Sozialarbeiterin. Und eine Hose mit zerfressener Innentasche. Jemand hat Alex Hustenzuckerl geschenkt, er hat sie in seine linke Hosentasche eingesteckt. Über Nacht hat eine Maus die Zuckerln samt der Hosentasche gefressen.

Jammern will er nicht. "Mir geht's eh gut", sagt er. "Am ersten Tag hat mir jemand Sommerschuhe gebracht, zwei Tag später Arbeitsschuhe und dann" - Alex legt eine Pause ein. Die Stimme bricht- "Dann", erzählt er weiter, "haben sie mir diese Moon Boots gebracht." Die Leute vom Lokal bringen ihm Kleidung und füttern ihn durch. Essen von Susanne Peter lehnt er ab. "Das können andere dringender brauchen, als ich."

Ins Notquartier will Alex nicht. "Da bleib ich lieber allein", sagt er. Unter seiner Plane neben dem DJ-Pult sei er ungestört. Hier könne er gut nachdenken und lesen, am liebsten Fantasy. Zuletzt Wolfgang Hohlbeins "Genesis - Eis, Stein, Diamant". Susanne Peter drückt ihm einen winterfesten Schlafsack (hält warm bis zu minus 24 Grad) und eine neue Hose in die Hand. Und eine Tafel Schokolade.