Internationales russisches Spionage-Netzwerk - mit Spur nach Österreich

Dass Wien eine Zentrale der russischen Geheimdienstaktivitäten ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst kürzlich berichtete der KURIER über eine gigantische Spionageanlage in der Donaustadt. Im Visier sind viele internationale Behörden wie etwa die UNO-City oder die Atombehörde, aber auch das Außenministerium.

Rund um den Wirecard-Skandal gibt es ebenfalls Vermutungen, dass geheime Informationen aus dem Verfassungsschutz Richtung Wladimir Putin abgeflossen sind. Ein BVT-Mann gilt dabei als möglicher Verbindungsmann, Ermittlungen dazu laufen schon seit einigen Jahren. Auch zwei FPÖ-Politiker standen im Verdacht, so genannte "Einflussagenten" Russlands zu sein.

Dass Österreich nun auch wieder einmal in einem weiteren internationalen russischen Spionagefall verwickelt ist, scheint kein Zufall zu sein. In der aktuellen Causa geht es um eine mögliche Geheimdienstzentrale der russischen Geheimdienste SWR oder FSB in Asien - mit starken Anknüpfungspunkten nach Europa und Südamerika.