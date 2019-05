FPÖ: Neuer Verdacht wegen Russland-Connection

Das Ibiza-Video und der VerfassungsschutzDas Lockvogel-Video mit den FPÖ-Hauptdarstellern HC Strache und Johann Gudenus hat nun auch bei Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) böse Erinnerungen hochkommen lassen. In BVT-Kreisen wird derzeit die Frage diskutiert, ob das Ibiza-Video schon bei der rechtswidrigen Razzia am 28. Februar 2018 im Bundesamt für Verfassungsschutz ( BVT) eine Rolle gespielt habe. Denn bei der Razzia wurde haufenweise Material (darunter DVDs) mitgenommen, das nicht vom Hausdurchsuchungsbefehl umfasst war.

„Es ist leicht möglich, dass die in der FPÖ damals schon vermutet haben, dass es vielleicht dieses Ibiza-Video im Amt gibt“, sagt ein BVT-Insider im Gespräch mit dem KURIER. „Das würde erklären, dass sie de facto alles, was sie in die Finger gekriegt haben, mitgenommen haben.“

Fakt ist nämlich, dass die Russland-Kontakte und Kreml-Reisen von FPÖ-Funktionären wie Johann Gudenus und Harald Vilimsky von westlichen Geheimdiensten genau beobachtet wurden. Sie haben das BVT deshalb kontaktiert. Auch im BVT soll dieses Thema immer wieder aufgeworfen worden sein.