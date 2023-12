Pleite der Betreiberin des Wiener Szene-Clubs "Pratersauna"

"Die Schuldnerin beabsichtigt laut eigenen Angaben einen Fortbetrieb des Unternehmens. Erste Restrukturierungsmaßnahmen sollen bereits eingeleitet worden sein. Der vom Schuldnerunternehmen vorgelegte Sanierungsplanvorschlag lautet auf 20 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans", so der KSV1870.

Die Rede ist von Soundgang Studio GmbH (vormals: DOTS PS GmbH) mit Sitz in Wien-Leopoldstadt, Waldsteingartenstraße 135 (FN 378916f). Sie hat laut KSV1870 und Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien beantragt. Das Verfahren wurde bereits eröffnet. Die Soundgang Studio GmbH betreibt die in der Wiener Clubszene bekannte „Pratersauna“. Sie gehört zu 90 Prozent der DOTS Beteiligungen um den Szene-Gastronomen Anh Tuan Ho alias Martin Ho. Geschäftsführerin der Soundgang Studio GmbH ist Kim-Dung Ho, Jahrgang 1961.

Laut Gläubigerschützern waren insbesondere die hohen Preissteigerungen sowie ein nicht unwesentlicher Umsatzrückgang nach der COVID-Krise ursächlich für das Insolvenzverfahren. "Derzeit werden laut Eigenantrag monatlich rund 150.000 Euro brutto erwirtschaftet",. so Creditreform.

Laut Schuldnerangaben sind von der bevorstehenden Insolvenz 17 Dienstnehmer und rund 80 Gläubiger betroffen. Die Gesamtverbindlichkeiten belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Im Geschäftsjahr 2021 betrugen die Schulden 908.000 Euro und das Unternehmen erzielte einen Bilanzgewinn in Höhe von 297.800 Euro.