Innsbruck: Zwei Mädchen nach gefährlicher Drohung ausgeforscht

Der Hintergrund für einen Drohbrief an einer Innsbrucker Schule am vergangenen Freitag, der einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hatte, ist geklärt. Zwei Mädchen im Alter von 14 Jahren wurden ausgeforscht, sie zeigten sich geständig und reumütig, teilte die Polizei am Freitag mit.