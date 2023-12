Innsbruck-Wahl: Das Griss um Mandate wird größer

Und das obwohl sich drei Listen – die ÖVP, deren einstige Abspaltung und langjährige Bürgermeister-Fraktion Für Innsbruck (FI) und der Seniorenbund – mit ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky als Spitzenkandidat zum Wahlbündnis „das neue Innsbruck“ vereint haben.

Die Fragmentierung in der Stadtpolitik hat sich in dieser Periode durch mehrere Abspaltungen manifestiert – so eben bei der SPÖ, der ÖVP, der FPÖ und auch bei den Grünen, bei denen drei Mandatare das „Lebenswerte Innsbruck“ gegründet haben. Deren Antreten ist noch offen. Und doch wollen mit derzeitigem Stand bereits zwölf Listen ins Rennen gehen.

Budget für Wahljahr 2024 beschlossen

In seiner aktuellen Besetzung hat der zerstrittene Gemeinderat am Freitag, letztlich doch mit relativ großer Mehrheit, einen Haushalt für 2024 beschlossen. Wenn auch bis zum Schluss in der Sitzung um Details gerungen wurde.