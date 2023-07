Innsbruck: Neues Stadtrecht für das Chaos-Parlament

Im Auftrag des Gemeinderats musste Willi das rückabwickeln. Die Lehre daraus: Die Geschäftseinteilung des Stadtmagistrats obliegt künftig ebenfalls dem Stadtsenat.

Seltene Harmonie

So konfliktreich die Vorgeschichte der Reform war, so harmonisch zeigten sich am Donnerstag die Verhandlungspartner aller Lager. Sie sprachen unisono von einem Kompromiss, für den jeder ein wenig zurückstecken habe müssen. So etwa Gerhard Fritz von den Grünen, der in der Beschneidung der Macht des Bürgermeisters aber eine "überschießende Anlassgesetzgebung" sieht.

"Es hat halt viele Anlässe gegeben", konterte FI-Klubobmann Lucas Krackl. Man habe "einen Stresstest für das Stadtrecht erlebt." FPÖ-Vize-Bürgermeister Markus Lassenberger ortete "ein großes Werk", ÖVP-Klubobmann Christoph Appler eine "notwendige Anpassung der Spielregeln", die im Rahmen einer funktionierenden Koalition aber zum Teil gar nicht schlagend würden.