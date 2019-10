Regierungskrise: Ex-Bürgermeisterin als Vize-Stadtchefin abgewählt

Der ehemalige Grünen-Abgeordnete Mesut Onay von der Fraktion ALI nahm seine Ex-Partei in die Pflicht: "Andere waren auch verantwortlich." So sei der seinerzeitige Grünen-Stadtrat Gerhard Fritz mit der Bürgermeisterin in der Jury des Architektenwettbewerbs für die Bahn gesessen. Zuvor hatte Willi darauf verwiesen, dass das Siegerprojekt "entgegen der Ausschreibung" gekürt wurde.

Oppitz-Plörer musste die Debatte wegen Befangenheit von den Zuschauerrängen verfolgen. Für sie sprang Gemeinderat Markus Stoll von ihrer Fraktion in die Bresche. "Wenn was Konkretes da wäre, hätte man schon lange einen Schlussstrich ziehen können." Es gäbe aber nichts Substanzielles. Es gehe nur um die Abrechnung mit einer Person.