Innsbrucker Stadtregierung steht vor dem Aus

Noch am Vormittag hatte Oppitz-Plörer in einer Pressekonferenz bekräftigt, die Regierung fortführen zu wollen. "Wir stehen zur Koalition", erklärte sie, flankiert von ihrem Klub. Sie beklagte die Vorwürfe der vergangenen Monaten gegenüber ihrer Person. Es werde versucht, "sie in ein nahezu kriminelles Eck zu stellen".

Einmal mehr verwies sie auf Gemeinderatsbeschlüsse mit großer Mehrheit für die jeweiligen Kosten. Die Ex-Bürgermeisterin bekräftigte, dass sie auch im Falle ihrer Abwahl weiter dem Stadtsenat angehören werde. Zu den möglichen Folgen ihrer Abwahl für die Koalition meinte Oppitz-Plörer: "Da liegt des Heft des Handelns beim Bürgermeister."