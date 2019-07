Stadtchef zu Patscherkofel-Debakel: "Hätte Startschuss nicht gegeben"

Mit expliziter Kritik an seiner Vorgängerin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die in ihre Funktion als Bürgermeisterin auch Eigentümervertreterin war, hielt Will sich zurück. Für ihn ist die Aufarbeitung der Kostexplosion, für die er auch einen inzwischen vorliegenden, privaten Prüfbericht beauftragt hat, nämlich ein echter Eiertanz.