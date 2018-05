Stadtregierung hat kaum Finanz-Spielraum

Mitten in den Koalitionsverhandlungen war die Bombe geplatzt, dass die Patscherkofelbahn einmal mehr teurer wird. Vier Millionen Euro an Zusatzkosten sollen zu Buche schlagen, weil die Bahn trotz Bauverzögerungen rechtzeitig im vergangenen Dezember fertig werden sollte.

Noch im März hatte der Geschäftsführer der Bahn bei einer Pressekonferenz mit der damaligen Stadtchefin und nunmehrigen Vize-Bürgermeisterin einen finanzielle „Punktlandung“ in Aussicht gestellt. Oppitz-Plörer versuchte am Mittwoch zu relativieren. Die in Rechnung gestellten Mehrkosten seien „noch nicht auf Punkt und Beistrich akzeptiert“. Um zumindest 4,7 Millionen Euro wird auch das im Herbst zu eröffnenden Haus der Musik teurer. Willi hielt aber bereits fest: „Diese Projekte werden fertig finanziert“.

Die Kosten großer Infrastrukturvorhaben gehörten zu den großen Konfliktthemen der vergangenen Legislaturperiode. Der neue Bürgermeister betonte, dass es dabei auch Projekte gegeben habe, bei den die angesetzten Kosten unterschritten worden seien, etwa bei der Straßen- und Regionalbahn. Trotzdem soll es soll es in Zukunft eine weisungsunabhängige Stelle für begleitenden Kontrolle bei Großprojekten im Rahmen der Finanzabteilung geben.

Die Mehrkosten für die Patscherkofelbahn sollen indes ein „wesentliches Thema“ des Juni-Gemeinderates sein, kündigte Willi an. Er wird in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag angelobt. Dabei stehen auch die designierten Stellvertreter Willis zur Wahl: Ex-Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer und Franz Gruber (ÖVP). Das Regierungsteam wird von Uschi Schwarzl (Grüne) und Elisabeth Mayr ( SPÖ) komplettiert. Dem siebenköpfigen Stadtsenat werden auch Rudi Federspiel und Andrea Dengg (FPÖ) angehören - allerdings ohne Ressortverantwortung.