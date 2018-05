Sammelsurium soll Herzstück eines Kulturquartiers werden

Aus dem Radio der Arbeiter tönt kommerzieller Pop und beschallt einen der beiden Konzertsäle bereits mit Musik. Noch wird an allen Ecken und Enden der derzeit größten Kulturbaustelle Österreichs gewerkt. Bereits am 6. Oktober dieses Jahres soll das „Haus der Musik“ ( HDM) seiner Bestimmung übergeben werden.

„Das Haus steht seit der Planung in der öffentlichen Wahrnehmung“, sagte Johannes Reitmeier, Intendant des Tiroler Landestheaters, in welches das HDM eingegliedert ist, am Dienstag im Zuge einer Baustellenführung. Er ließ nicht unerwähnt, dass das Projekt vor Kurzem wieder aufgrund der Kosten in die Kritik geriet.

Um zumindest 4,7 Millionen teurer wird das ursprünglich mit 58 Millionen Euro budgetierte und von Stadt, Land und Bund finanzierte HDM werden. Nicht zuletzt wegen der auf Hochtouren laufenden Bauwirtschaft darf man gespannt sein, welche Summe am Ende unter dem Strich stehen wird.

Die politischen Verantwortungsträger scheuten gestern jedenfalls vorerst die Bühne für kritische Fragen.

Für Reitmeier trägt das HDM das „Gütesiegel des Alleinstellungsmerkmals“. In dem Haus würden nämlich Kultur- und Bildungseinrichtungen unter einem Dach vereint, die „nicht nebeneinander, sondern miteinander arbeiten“ sollen.

Genau das wird die große Herausforderung. Denn der Mix an Musikinstitutionen, die politisch unter ein Dach gelenkt wurden, gleicht einem Sammelsurium. Bund, Stadt und Land haben neun von ihnen finanzierte bzw. geförderte Einrichtungen in das Haus reklamiert. Sie finden Büros, Probe und Veranstaltungsräumlichkeiten vor.