Innsbrucker Bürgermeister muss Umbau des Magistrats zurücknehmen

Die ausführliche Stellungnahme der Gemeindeaufsicht, sie liegt dem KURIER vor, hat es in sich. Dem Gemeinderat kommt demnach nämlich sowohl in Bezug auf die Erlassung bzw. Änderung der Geschäftsordnung des Magistrates als auch in Angelegenheiten des inneren Dienstes „ein Weisungsrecht gegenüber dem Bürgermeister zu“.

Die ÖVP spricht von einer „schallenden Ohrfeige“. FI fordert eine umgehende Neuausschreibung für die Leitung des Personalwesens. Der Stadtsenat hatte ungeachtet der Auflösung des Amtes die Abberufung der Vorständing beschlossen.